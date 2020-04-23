ماكرون: تطبيق آلية أوروبية للاستقرار في مواجهة كورونا من أول حزيران

أعلن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ أن "تطبيق آلية أوروبية للاستقرار في مواجهة ​فيروس كورونا​ من أول حزيران".

وفي وقت سابق، توجه ماكرون إلى مدينة "بريتاني" (غرب فرنسا) لزيارة مزرعة وسوبر ماركت لتحية عمل المزارعين والموزعين منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الإليزيه، في بيان، أن هذه الزيارة تهدف إلى تحية تعبئة القطاع الزراعي لضمان غذاء الفرنسيين خلال أزمة (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي سيشارك ممثلي المطاعم التجارية وأماكن الإقامة السياحية التي تأثرت بالأزمة الخميس عبر الفيديو.

فيما أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن سعر الخضراوات والفاكهة شهد زيادة غير مسبوقة حتى 12% منذ بداية تدابير الحجر المنزلي في فرنسا.

