شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب برقيتي تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وذكر بيان رسمي للحزب: "قدما بالأصالة عن نفسهما وبالنيابة عن الحزب، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات الطيبة لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.

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يذكر أن دار الافتاء المصرية، كانت قد استطلعت أمس هلال شهر رمضان المبارك، وأقرت بأن اليوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان، على أن يبدأ شهر رمضان غداً الجمعة الموافق 24/4/2020.