شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسطنبول: أردوغان يعاملنا كإرهابيين لمساعدتنا الأتراك.. وجاهزون للتحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس بلدية أسطنبول أكرم إمام أوغلو، أن الدولة التركية بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، تتعامل مع بلديات حزب الشعب الجمهوري التي تقدم مساعدات للأتراك في ظل انتشار فيروس كورونا، بوصفها منظمات إرهابية.

وأوضح رئيس بلدية اسطنبول في تصريحات صحفية نقلها موقع تركيا الآن ، قائلًا : "لا تُعامل البلديات التي توزع الخبز والطعام على شعبها معاملة المنظمات الإرهابية في أي دولة على مستوى العالم. لا يمكن معاملة البلديات التي تخدم الشعب وفقًا للدستول نعاملة المنظمات الإرهابية".

وهدد إمام أوغلو، السلطات التركية الذي تضيق على أكبر أحزاب المعارضة، بقوله الميدان ليس فارغًا وجاهزون للتحدي، مشيرًا إلى تنظيم الاحتجاج السياسي ضد السلطة الحاكمة.