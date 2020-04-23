شكرا لقرائتكم خبر عن حزب صوت الشعب يختار إيهاب صلاح الدين أمينا للتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس الحزب، العميد إيهاب صلاح الدين عبد السلام، بمنصب أمين التنظيم وعضو الهيئة العليا وذلك بحضور اللواء عادل الشريف والدكتورة منى أبو هشيمه نائبا رئيس الحزب والأمين العام المهندس عمر أبو خضرة والمستشار نجم الدين جويد السكرتير العام للحزب.

ولفت الحزب أن ذلك يأتي في إطار سياسة حزب صوت الشعب الساعية نحو الاستعانة بالكوادر المميزة في كافة المجالات، لتنفيذ برنامج الحزب السياسي الطموح، وتحقيق أهدافه ومبادئه الأساسية، وهي تنمية وبناء ومشاركة في بناء مصر الجديدة ،التي أسست لها ثورة 30 يونيه المجيدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال المستشار نجم الدين جويد، السكرتير العام للحزب، أن الحزب في المرحلة المقبلة سيحاول الاستعانة بكل الخبرات في كافة المجالات حتى يستطيع تنفيذ برنامج الحزب وتقديم تجربة سياسية مميزة في كافة المجالات.