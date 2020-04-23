"خطة البرلمان تنتهى من مناقشة 3 أبواب من مشروع قانون الإجراءات الضريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة 3 أبواب من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والمُقدم من الحكومة للبرلمان، وتضم الأبواب الثلاثة (29) مادة، بخلاف مواد الإصدار، وقررت اللجنة تأجيل البت فى نص المادة الخامسة من مواد الإصدار، والمادة (23) من مواد مشروع القانون.

وعقدت اللجنة 4 اجتماعات متتالية، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعاتها بقاعة الشورى الرئيسية نظرا لاتساعها وقدرتها على استيعاب أكثر من 100 فرد، ويلتزم النواب وممثلى الحكومة بتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتى تطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب، ومنها ارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

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