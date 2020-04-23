شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا لحين ظهور علاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا سيكون متواجد خلال الفترة القادمة ولابد من التعايش مع إستمرار بقائه لحين ظهور علاج له.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.