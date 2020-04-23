بسبب كورونا.. مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقي تكشف حجم خسائر الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -أحمد جمعة:

قالت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة البنيه التحتية والطاقة بالإتحاد الأفريقي، إن قطاع الطيران المدني الأفريقي يتعرض لأزمة كبيرة بسبب توقف حركة الطيران كإجراء إحترازي بسبب جائحة كورونا.

وكشفت "أبوزيد" عن حجم الخسائر الأولية التي تكبدها قطاع النقل الجوي في القارة الإفريقية تقدر بحوالي ٦ مليارات دولار.

جاء ذلك اثناء افتتاح اجتماع اللجنة الإفريقية المعنية بالنقل الذي دعت إليه مفوضة البنية التحتية والطاقة في الإتحاد الافريقي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور وزراء النقل في دول الكونغو الديمقراطية وتوجو والصومال وجنوب إفريقيا و ممثلين عن وزراء النقل في مصر و ليسوتو.

وتركز الاجتماع على بحث تداعيات أزمة كورونا على قطاع النقل في القارة الافريقية، خاصة النقل الجوي و النقل البحري.

وصرحت الدكتورة أماني أبوزيد، بأن دول القارة الإفريقية في حاجة عاجلة للنقل الجوي والبحري، وذلك لنقل الإمدادات والأجهزة الطبية والفرق الطبية، إضافة إلى نقل ما تحتاجة الدول الإفريقية من منتجات غذائية ومدخلات الانتاج في ظل حركة تجارة عالمية شبه متوقفة حاليًا، وكذلك لتصدير المواد الأولية التي تعد المصدر الرئيسي للدخل لعدد كبير من بلاد أفريقية مما يعرض الاقتصاديات الافريقية وظروف المعيشة لعدد من الدول لهزة شديدة.

وأضافت، أن خطوط إمداد دول القارة بما تحتاجة من مواد غذائية والمنتجات الزراعية والمعدات متوقفة حاليًا نتيجة للظروف التي يشهدها العالم حاليًا بسبب جائحة كورونا.

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وأشارت إلى أن الوزراء المشاركين في الاجتماع قاموا بعرض تجارب بلدانهم فيما يخص النقل الجوي، وشددوا على أهمية دعم هذا القطاع في القارة مع ضرورة إيجاد حلول سريعة خاصة فيما يخص عملية نقل البضائع عبر دول القارة، مطالبين بمساندة الاتحاد الإفريقي في تشجيع الدول على فتح موانئها البحرية والجوية أمام حركة البضائع مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وأعربت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، عن سعادتها و فخرها بما أعلنته مصر عن إستعدادها لوضع إمكانياتها في النقل لخدمة الدول الإفريقية الشقيقة فيما يخص عملية نقل المعدات والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأخرى.

وقالت: "هذا الأمر ليس غريبًا على مصر، فمازالت مصر كعادتها دوما الأولى في دعم بلدان أفريقيا و شعوبها في كافة الظروف"، وأشاد الوزراء الأفارقة بالموقف المصري و رحبوا به و دعوا لعرضه على رئاسة الإتحاد الأفريقي.

وأوضحت الدكتورة أماني أبوزيد، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى وضع قطاع النقل البحري في القارة؛ مشيرة إلى أن حوالي ٩٠٪ من حجم البضائع في دول القارة يتم نقلها عبر النقل البحري.

ولفتت إلى وجود إجراءات تتعلق بالنقل البحري على رأسها أهمية فتح الموانئ وكافة قطاعات النقل الأخرى مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية للعاملين في هذه القطاعات.

وكشفت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالإتحاد الأفريقي، أن الاتحاد تقدم بمشروع خطة بإجراءات عاجلة ومتوسطة المدى بهدف دعم قطاعات النقل بالقارة، وفي ذات الوقت بدء تنفيذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على الأعمال وفتح الاقتصاد وذلك تمهيدًا لعودة اقتصاديات الدول الإفريقية بعد انحصار جائحة كورونا.

وأشارت الدكتورة أماني أبوزيد، إلى حضور رئيس الهيئة الأفريقية للطيران اجتماع اللجنة الإفريقية للنقل حيث تم التطرق للعمل الدؤوب الذي تقوم به مفوضية الاتحاد الإفريقي والتواصل مع كافة الجهات الدولية المعنية والجهات المانحة بهدف دعم قطاعات النقل في دول القارة، مشيرة إلى أن خطة العمل التي تم إقتراحها تمت من خلال مشاورات عميقة مع كافة الشركاء في القارة وخارجها و ألمحت إلى المشاورات التي اجرتها مع ممثلي الدول الافريقية في المنظمات الدولية المعنية بالنقل الطيران لتوحيد المواقف الافريقية وجذب الانتباه و الدعم للخطط الإفريقية العاجلة في هذه القطاعات.​