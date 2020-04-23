ترشيحات الحظر- من جزيرة نائية.. 40 خاطرة لأحمد الشقيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

الكتاب: أربعون

الكاتب: أحمد الشقيري

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صادر عن دار الشروق

ينتهز الكثيرون رمضان لتنمية طباع كثيرة جديدة مع التركيز على العبادات من الصوم و الصلاة والزكاة، وكثيرون يستغلون إيقاع الحياة المختلف مع الحرص على العزلة الاجتماعية أثناء الشهر الكريم للتركيز على حياتهم و أنفسهم، وفي هذا الكتاب يصطحبنا "أحمد الشقيري" في خلوة مدتها أربعون يومًا قضاها في جزيرة نائية، حيث اعتزال الناس والتكنولوجيا للتأمل في حياته و محاور كثيرة منها، ويأخذنا في رحلة طويلة مع تقلبات النفس البشرية لتهذيب أنفسنا.

لذلك يبدو اختيار مثالي لنبدأ به الشهر الكريم الذي نعتبره رحلة قصيرة للوقوف مع نفسنا و نتخلى عن الكثير من الصراعات التي تستهلكنا.