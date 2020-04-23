بعد ظهور 5 حالات كورونا.. "صحة سوهاج تبدأ إجراءات عاجلة في "طهطا" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

بدأت فرق الرصد والوقاية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، إجراءات عاجلة للتعامل مع ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في دائرة مركز طهطا.

وتواصل الرق المعنية أعمال الرش والتطهير في أماكن إقامة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مدينة طهطا.

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من جانبه قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن فِرق الترصد والتقصي للمخالطين للحالات الإيجابية بطهطا تواصل عملها، مضيفًا أنه تفقد عمليات التطهير للمنازل والعمارات السكنية، وذلك بحضور المحاسب علي محمد رفاعي رئيس مجلس مدينة طهطا، والدكتور أحمد عبد العال مدير إدارة طهطا الصحية.

وأوضح "جميعه" أنه جرى تطهير العمارة السكنية التي كان يقطن بها كل حالة وتطهير شقق العمارة والمدخل والمساكن المحيطة والشوارع، مشيرًا إلى أنه جرى شرح إجراءات عمل العزل المنزلي لجميع السكان، والتنبيه على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه جرى التنسيق مع مأمور قسم شرطة طهطا بضرورة توفير قوة أمنية بالموقع، طوال مدة العزل المنزلي، وأنه سيجرى التواصل مع المخالطين بشكل دوري على مدار الـ14 يوم المقبلة لمتابعة حالاتهم الصحية.