ليبيا / وزير داخليّة حكومة الوفاق: تقارير أوليّة عن إستخدام "أسلحة كيماويّة" ضدّ القوّات الحكوميّة

وكالات- قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا إن ثمة تقارير أولية عن إستخدام أسلحة كيماوية ضد قوات حكومة الوفاق الوطني وإنه في إنتظار الحصول على المزيد من التفاصيل.

وأضاف في حديث لوكالة "رويترز" اليوم، الخميس 23 أفريل 2020، أن استراتيجية حكومة الوفاق بوجه عام هي إستعادة السيطرة على غرب ليبيا وأنه لا يوجد حل عسكري ممكن للصراع، لكن لا يمكن أيضا التفاوض مع حفتر.