الجمعيّة العامة للأمم المتحدة / كوفيد -19: سوريا وإيران تعرقلان مشروعًا سعوديًّا وأوروبا والولايات المتحدة تعرقلان مشروعًا روسيًّا

وكالات - عرقلت سوريا وإيران أمس، الأربعاء 22 أفريل 2020، تبنّي مشروع قرار سعودي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كوفيد-19، في حين عرقلت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي تبنّي مشروع قرار روسي بشأن الجائحة، وفق مصادر دبلوماسية.

ويستعيد النص السعودي في جزء كبير منه مقرّرات قمّة مجموعة العشرين التي إنعقدت برئاسة المملكة في 26 مارس، ويشدّد على ضرورة "التنسيق" من أجل التصدّي للمرض وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

أما النصّ الذي طرحته موسكو فيدعو لإلتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بالتصدّي للتحديات العالمية من منطلق حسن الجوار، عبر الإمتناع عن تطبيق تدابير حمائية وتمييزية تناقض قواعد منظمة التجارة الدولية".

وفي 3 أفريل سقط إقتراح سابق قدّمته روسيا يطالب برفع العقوبات الدولية من أجل تسهيل مكافحة كوفيد-19.

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وإنضمّت إسرائيل وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في إسقاط الاقتراح الروسي.

وإزاء عدم إمكان الانعقاد في مقرّ المنظمة الأممية بسبب القيود المفروضة لإحتواء فيروس كورونا المستجد، إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أواخر مارس آلية جديدة لتبنّي النصوص تلحظ فترة صمت خلال التصويت على نصّ معين. وبعد إنقضاء الفترة التي يمكن أن تمتدّ لأيام، يتمّ تبنّي النص إن لم يبد أي بلد إعتراضا. أما في حال سجّل إعتراض فيسقط الاقتراح وهو ما حصل خلال طرح الإقتراحين السعودي والروسي على التصويت.

وكانت الآلية السابقة للمصادقة على النصوص تلحظ الإجماع دون إقتراع أو غالبية الأصوات من خلال عملية تصويت إلكترونية أو بطاقات سرية عندما يكون هناك إنتخاب.

وبإعتماد الآلية الجديدة بات كل عضو في الأمم المتحدة يمتلك "حق النقض"، الإمتياز المعطى للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.