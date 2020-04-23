انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في نيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كووكو عن انخفاض الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في ولايته، بالإضافة إلى انخفاض عدد المصابين بالمستشفيات وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكد كوومو تسجيل 438 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مقابل 474 وفاة أمس الأربعاء.

وأشار إلى أن عدد الوفيات يتراجع بوتائر أقل مما هو المرغوب فيه، مضيفا أن إجمالي عدد الوفيات، الذي بلغ نحو 15.5 ألف حالة، يدل على أن نسبة الوفيات تشكل

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0.5% من عدد المصابين، لافتا إلى أن هذه المعطيات أولية.

كما أكد حاكم نيويورك انخفاض عدد المصابين بالمستشفيات من 15599 شخصا يوم 21 أبريل إلى 15021 شخصا يوم 22 أبريل.

وأضاف أن منحنى انتشار كورونا في مرحلة الانخفاض، لكن عدد المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات يوميا لا يزال عند حوالي 1300 شخص، الأمر الذي "ليس جيدا" حسب قوله.

وكشف كوومو أيضا أن فحص 3 آلاف شخص في نيويورك، أظهر وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى 13.9% منهم، ما يشير إلى أن عدد المصابين في الولاية د يكون نحو 2.7 مليون شخص.

ومع ذلك لفت كووكو إلى أن هذه المعطيات أولية، وهناك عوامل مهمة أخرى، حيث تم فحص الأشخاص الذين كانوا خارج منازلهم، وهذا يعني أنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمقارنة مع الأشخاص الملتزمين بالحجر المنزلي.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد الوفيات. وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة لانتشار الفيروس في البلاد.