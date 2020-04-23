هاتفياً.. أمريكا تبحث مع الهند جهود احتواء تفشي كورونا

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا اليوم الخميس، مع الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار وزير الشئون الخارجية الهندي العلاقات الثنائية والتعاون الدولي لاحتواء تفشي فيروس العلاقات الثنائية والتعاون الدولي لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" وتخفيف آثاره. وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاتصال الهاتفي تطرق كذلك إلى ضمان إتاحة الإمدادات الدوائية والطبية لمواجهة هذا الوباء الفيروسي.

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