كردستان العراق يمدد حظر التجول حتى الأول من مايو

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق اليوم الخميس، عن تمديد حظر التجول حتى الأول من شهر مايو المقبل وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان لوزارة داخلية الإقليم، أن "حظر التجول سيتمتمديده من اليوم الساعة الـ12 ليلا، وحتى الأول من الشهر المقبل في عموم المحافظات والمدن التابعة للحدود الإدارية لكردستان العراق".
وأضاف، أن "حركة المركبات ستمنع من الساعة الـ6 مساء حتى الـ12 ليلا، عدا سيارات المرور والقوات الأمنية وكوادر الصحة والشرطة".
وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أنه "من مجموع 337 إصابة بفيروس كورونا، لا يزال 25 مصابا قيد العلاج في محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة".
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