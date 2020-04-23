مبعوث الاتحاد الإفريقي: انتشار كورونا سيكون كارثة على القارة

قال المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي تيجان ثيام، اليوم الخميس، إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على نطاق واسع بالقارة الإفريقية سيكون كارثة.



وأكد ثيام - في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية - أن إفريقيا ليس لديها سعة لمعالجة مرضى الفيروس في ظل توفر 1.8

سرير بالمستشفيات لكل ألف فرد.

وهناك مخاوف لدى البعض من أن تتحول إفريقيا إلى بؤرة للوباء في ظل ما يبدو أنه تراجع للإصابات اليومية في مناطق أخرى بالعالم.