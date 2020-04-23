إصابة 4 نمور و3 أسود بكورونا في حديقة حيوان بنيويورك

أظهرت الاختبارات إصابة أربعة نمور أخرى وثلاثة أسود بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في حديقة حيوان برونكس الواقعة بنيويورك بعدما جرى تسجيل أول حالة لنمر أصيب هناك أوائل الشهر الجاري.



وقالت حديقة الحيوان في بيان صحفي: "الثمانية قطط الكبيرة كلها بخير، إنها تتصرف بشكل طبيعي وتأكل بشكل جيد، كما تراجع سعالها بشدة".

أكد تحليل البراز أن ثلاثة نمور وثلاثة أسود أفريقية

كانت تسعل أنها مصابة وكذلك نمر رابع لم يسعل.

وفي أبريل، ذكرت حديقة الحيوان أن نمرة أربعة أعوام تسمى ناديا كانت الحالة الأولى لنمر تأتي نتائج فحوصاتها إيجابية.

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وقالت حديقة الحيوان: "التقطت قططنا العدوى من أحد العاملين المصابين لم تظهر عليها أعراض الفيروس".

وبحسب بيان صحفي: "لا يوجد دليل أن

الحيوانات تلعب دورا في انتقال كوفيد19- إلى البشر باستثناء الواقعة الأولية في سوق ووهان ولا يوجد دليل على أن أي شخص أصيب بكوفيد19- في الولايات المتحدة عن طريق الحيوانات بما في ذلك الحيوانات الأليفة من القطط أو الكلاب"، في إشارة إلى المدينة الصينية التي يعتقد أن الفيروس انتقل منها إلى البشر في سوق للحيوانات.

وقال مسؤولو الصحة اليوم الخميس، إن قطتين في نيويورك كانتا أول حيوانات أليفة تأتي نتائج إصابتها بالفيروس إيجابية في الولايات المتحدة.

