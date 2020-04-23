تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة عدم تسجيل أي وفيات جديدة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان لوزارة الصحة أن مختبراتهاسجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وصلاح الدين والمثنى وبابل.
وأضاف البيان: "لم يتم تسجيلأي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة في عموم العراق".
وأشار بيان وزارة الصحة إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1677، وعدد الوفيات إلى 83 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 1171".
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