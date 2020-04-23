الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم الدول العربية وفي سلطنة عُمان السبت

أعلنت السعودية وقطر وفلسطين وتركيا والإمارات واليمن والكويت والبحرين أن يوم الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك، في حين اتخذ العديد من الدول إجراءات وقائية شملت تقليص التجوال خلال هذا الشهر، في مسعى لمواجهة تفشي جائحة كورونا.



وأعلنت أمس كل من مصر والعراق وتونس ولبنان، الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.



ودعت قطر ولبنان إلى إقامة الصلوات في شهر رمضان في المنازل، إلى حين انتهاء تفشي فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر الأربعاء، إقامة صلاة تراويح شهر رمضان وخطبة الجمعة في أحد مساجد العاصمة بشكل محدود، بسبب فيروس كورونا.



وفي إطار الإجراءات لمواجهة كورونا، ذكرت وكالة أنباء الإمارات الخميس أن الحكومة قلصت مدة حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد بواقع ساعتين، ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا خلال شهر رمضان.



وتنظر الإمارات في إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية فيها، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد مرور شهر على إغلاقها، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الخميس إن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وجّهت "الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية".



وفي مصر، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخميس إن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لكن ستقلصه ساعة واحدة.



وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا.



ويسمح ذلك للأسر بالتجمع في منازلها، لكن الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح ستخضع للحظر القائم خلال رمضان.



وفي باكستان، طالب أطباء مرموقون الأربعاء الحكومة بعدم السماح بتجمّع أعداد كبيرة من المصلّين في المساجد خلال شهر رمضان، لأنّ من شأن هذا الأمر أن يسرّع وتيرة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في بلد عجزت فيه السلطات عن حظر صلوات الجماعة.



في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في بيان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الخميس. وقالت "عليه قررت لجنة الاستطلاع أن يكون السبت، أول أيام الشهر الفضيل".



المصدر: وكالات