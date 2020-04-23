كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مؤكدة على عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن "مختبراتها سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وصلاح الدين والمثنى وبابل، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة في عموم العراق".

ولفت البيان إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1677، وعدد الوفيات إلى 83 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 1171".