الإمارات تعلن الجمعة غرة شهر رمضان المبارك

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة الموافق 24 أبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وقررت تعديل مواعيد برنامجها الوطني للتعقيم ليصبح من 10 مساءً إلى 6 من صباح اليوم التالي، بدلاً من 8 مساءً إلى 6 صباحاً، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتسهيل على المواطنين والمقيمين.

كما قالت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية السعودية: "تقرر أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وذكرت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

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وسبق أن أعلنت مصر والعراق ولبنان، يوم أمس الأربعاء، أن اليوم الخميس المتمم لشهر شعبان، وأن غد الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في توقيت صعب، فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

فالشهر الفضيل في التقويم الإسلامي هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

إلا أن 1.8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا.