كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يستحوذ على صيد ثمين في قبضته (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، يوم أمس الأربعاء، القبض على عنصر إرهابي شديد الخطورة يحارب في صفوف الميليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس، ويرجح انتماءه لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن "الإرهابي مصري الجنسية ويدعى محمد محمد السيد، وعرف باسم محمد السنبختي، وتم القبض عليه من قبل الاستخبارات في العاصمة الليبية طرابلس وتم ترحيله إلى مدينة بنغازي"، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".

وأضاف المسماري: وهو مساعد الإرهابي المصري هشام عشماوي، وأحد أهم الإرهابيين الخطرين وشارك في تفجير كنائس بمصر، ولديه شقيقين مسجونين في مصر على ذمة قضايا إرهاب.

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وكان الجيش الليبي، يترصده ويتابعه منذ شهر سبتمبر 2019 حتى ألقى القبض عليه، كما نجح الجيش الليبي في القضاء على 8 مرتزقة سوريين في "القرة بوللي" وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي على تصدي القوات خلال الأيام الماضية للعديد من الهجمات الفاشلة من المليشيات الإرهابية على محاور مدينة ترهونة وكبدتهم العديد من الخسائر، كما أشار إلى استهداف مجموعات إرهابية في عين زارة جنوبي طرابلس وقتل 7 عناصر خطرة.