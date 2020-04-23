كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو: قد لا تستأنف الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، إن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى إصلاح جذري عقب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قد لا تستأنف تمويلها؛ بحسب وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وصرح بومبيو، يوم أمس الأربعاء، قائلا: "أعتقد أننا نحتاج للقيام بنظرة فاحصة إلى المنظمة، ولقد أصلحنا ذلك في عام 2007 لذلك هذه ليست المرة الأولى، التي يتعين علينا فيها التعامل مع عيوب هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.. نريد إصلاحاً.. نريد إصلاحا هيكليا".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيقاف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، متهماً إياها "بالتركيز على الصين والترويج لمعلومات صينية مضللة" عن الوباء.

بدورهم، نفى مسؤولو المنظمة ذلك وأصروا على أنها اتسمت بالشفافية والانفتاح.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، ومنحتها 400 مليون دولار العام الماضي، ما يساوي تقريبا 15 بالمئة من ميزانيتها.

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