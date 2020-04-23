كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو: قد لا تستأنف الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، إن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى إصلاح جذري عقب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قد لا تستأنف تمويلها؛ بحسب وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وصرح بومبيو، يوم أمس الأربعاء، قائلا: "أعتقد أننا نحتاج للقيام بنظرة فاحصة إلى المنظمة، ولقد أصلحنا ذلك في عام 2007 لذلك هذه ليست المرة الأولى، التي يتعين علينا فيها التعامل مع عيوب هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.. نريد إصلاحاً.. نريد إصلاحا هيكليا".
وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيقاف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، متهماً إياها "بالتركيز على الصين والترويج لمعلومات صينية مضللة" عن الوباء.
بدورهم، نفى مسؤولو المنظمة ذلك وأصروا على أنها اتسمت بالشفافية والانفتاح.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، ومنحتها 400 مليون دولار العام الماضي، ما يساوي تقريبا 15 بالمئة من ميزانيتها.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,668 مليون إصابة، بينهم أكثر من 186 ألف حالة وفاة، وأكثر من 731 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.