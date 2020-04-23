كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تكشف إجراءات الإمارات في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، "بخطين متوازيين، سارت الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز قدرات القطاع الخاص في مواجهة تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، للتقليل من آثار الأزمة على طرفي العملية الإنتاجية أصحاب العمل والعمال، وتمكنت بالتالي من صياغة نموذج عربي وعالمي ذي نظرة شمولية لتفاصيل القطاع برمته بصفته من أهم روافد التنمية والاقتصاد.

ولفتت الصحيفة الإماراتية إلى أن الدولة قدمت حوافز مالية عديدة لأصحاب العمل، وتحديداً الشركات المتوسطة والصغيرة، تضمنت إعفاءات وتسهيلات إدارية ومالية، مع استمرار آلية العمل فيها بحدود معقولة تضمن سلامة وصحة العاملين، إلى جانب مراعاة أوضاع العمالة، عبر تسهيل كثيرٍ من الإجراءات المتعلقة بتجديد الإقامات، والحصول على إجازات سنوية للعمال.

وأضافت: أنه وإلى جانب الإجراءات المتعلقة بصحة العمال وتعقيم مواقع العمل وتسهيل الفحوص ومجانيتها وتوفير الدعم الغذائي، عملت الدولة على رعاية وضمان حقوق العمال في المنشآت الخاصة، ومتابعة أوضاع الشركات المتعثرة بما يحمي حقوق العمال، والتوعية بالتشريعات المتعلقة بالحقوق العمالية.

واختتمت كلامها قائلة: أن هذه الإجراءات الشاملة، تصب تماماً في مصلحة الشركات من أصحاب عمل وعمال، وتضمن استمرار القطاع الخاص في دوره الوطني، وتمكّن الجميع من مواجهة أي آثار يمكن أن ترتبها هذه الأزمة العالمية التي سنتجاوزها بتعاون جميع الأطراف في المجتمع، من مؤسسات وشركات وأفراد، ودعمنا لجهود الدولة في محاصرة الفيروس.

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