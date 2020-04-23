كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة توضح دور الإمارات في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، إن إدارة الأزمات في الأوقات الصعبة هي العامل الحاسم في قهر التحديات، وقد أكدت دولة الإمارات خلال الظرف الدقيق الذي يعيشه العالم، أنها قادرة على ترسيخ قدرتها في جميع الأوقات وتجيد التعامل مع مختلف التحديات بحرفية وديناميكية تستطيع من خلالها أن تحقق الإنجازات في سبيل تحقيق جميع الأهداف التي يتم العمل عليها.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: ولاشك أن التعامل مع تحدٍ بحجم فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على الصعد كافة بيّن امتلاك الدولة برعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة وإخلاص كل من يقيم على أرضها كافة مقومات القوة اللازمة لتجاوز المرحلة؛ حيث إن العمل يتواصل على مدار الساعة ضمن مواكبة وتوجيه الجهات الرسمية المختصة.

وتابعت: وكان اللافت في الاحترافية التي ربما لم تحققها دولة ثانية أن مكافحة الفيروس لا تتم بظهور الأعراض فقط، بل بالبحث عنه عبر مراكز الفحص المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، وبطرق ميسرة جداً وقدرة على إجراء عشرات الآلاف من الفحوصات بشكل يومي، وهو ما ساعد على حصر الكثير من الإصابات خاصة تلك التي لم تظهر عليها أي أعراض، فضلاً عما يعنيه ذلك من إمكانية معرفة جميع الحالات وإتاحة الفرصة أمام أبناء المجتمع والراغبين منهم في التأكد من وضعهم الصحي.

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وذكرت أن اقتراب الفحوصات من مليون حالة في الدولة بحيث تعتبر النسبة الأعلى عالمياً، وهو ما سبق وأشادت به منظمة الصحة العالمية، إذ رسخت دولة الإمارات عملية التقصي النشط عبر مراكز متطورة وفق أرقى المواصفات المعتمدة، فضلاً عن طاقات استيعابية هائلة بحيث بلغت نسبة الفحوصات ما يعادل قرابة 83 ألف فحص لكل مليون نسمة، وهي دون أدنى شك الأولى عالمياً في هذه الظروف الحرجة.

واردفت: وهذا شاهد جديد على مدى السباق الذي تقوم به الأجهزة المختصة والكوادر الصحية وهي موضع فخر واعتزاز الجميع لما تبذله وتقوم به من مساعٍ وجهود تؤكد أنها السد المنيع في وجه انتشار الفيروس ومحاصرته وملاحقته لضمان الأمن الصحي للمجتمع.

واختتمت الصحيفة قائلة: إن دولتنا العظيمة تؤكد علو شأنها وكيفية ترجمة العزيمة الوطنية والإصرار على سحق كل التحديات التي تجيد التعامل معها والحد من تأثيرها وتخفيف تداعياتها؛ حيث يقوم الجميع بمسؤوليته على أكمل وجه، ويضع في اعتباره أن يكون شريكاً في مسيرة الإنجازات في هذا الظرف كما في كل وقت، حيث تتعاظم الجهود المبذولة للتعرف على كافة الحالات وتقديم الرعاية اللازمة لتسريع اجتياز المرحلة الحالية تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها وهو جهد عظيم يقوم به المخلصون المؤمنون برسالة الوطن وقدرته على الريادة والنجاح دائماً وأبد.