كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل امدادات طبية إلى قيرغيزستان لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد من هذه المساعدات نحو 7 آلاف من العاملين بمجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس.
وتعليقا على هذا الأمر، قال سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان سعيد مطر القمزي: "يأتي الدعم في المجال الطبي في إطار الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وضمن التنسيق والتعاون متعدد الأطراف".
وأضاف القمزي: "نأمل في أن تؤدي هذه المساعدة إلى دفع جهود شركائنا في قيرغيزستان لاحتواء الفيروس بشكل عاجل وتمكين كوادرهم من مكافحة الفيروس".
وبروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انتشار الفيروس، جهداً في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.
جهود الإمارات تنوعت ما بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية، كما شملت أيضا تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,668 مليون إصابة، بينهم أكثر من 186 ألف حالة وفاة، وأكثر من 731 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.