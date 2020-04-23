كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل امدادات طبية إلى قيرغيزستان لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد من هذه المساعدات نحو 7 آلاف من العاملين بمجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس.

وتعليقا على هذا الأمر، قال سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان سعيد مطر القمزي: "يأتي الدعم في المجال الطبي في إطار الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وضمن التنسيق والتعاون متعدد الأطراف".

وأضاف القمزي: "نأمل في أن تؤدي هذه المساعدة إلى دفع جهود شركائنا في قيرغيزستان لاحتواء الفيروس بشكل عاجل وتمكين كوادرهم من مكافحة الفيروس".

وبروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انتشار الفيروس، جهداً في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.

جهود الإمارات تنوعت ما بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية، كما شملت أيضا تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.

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