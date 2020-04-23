كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع: قد يفوز رئيس بولندا بأغلبية ساحقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن رئيس بولندا الحالي، أندرزيج دودا، وهو حليف للقوميين الحاكمين، قد يُعاد انتخابه الشهر المقبل بأغلبية ساحقة، حيث جددت المعارضة دعوات لتأجيل التصويت بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

أظهر استطلاع الرأي، الذي أجري في الفترة من 2 إلى 12 أبريل لصالح المركز الفكري للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ونشرته صحيفة Gazeta Wyborcza اليومية، أن "دودا" حصل على 65٪ من الأصوات. وأظهر التقرير أن أيا من المتسابقين لن يصل إلى رقمين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال خبير في المجلس الأوروبي للحقوق الاقتصادية، إن مكاسب دودا الحادة في الاستطلاع - دعمه حول 40٪ قبل الوباء - يشير إلى أن الكثير من الناخبين الوسط واليساريين الذين يعارضونه من غير المرجح أن يشاركوا في الانتخابات.

وقال باول زركا، زميل في السياسة العامة بالاتحاد الأوروبي: "هذه معارضتهم لفكرة تنظيم انتخابات في هذا الوقت".

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وأظهر الاستطلاع، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البولنديين عارضوا الانتخابات الرئاسية في مايو، حيث قال 29 ٪ فقط أنهم سيصوتون. وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 55٪ عندما فاز دودا بالرئاسة لأول مرة في عام 2015.

كانت الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 مايو موضوع نقاش سياسي ساخن في بولندا، حيث يتهم النقاد حكومة العدالة القانون بوضع مكاسب سياسية قبل الصحة العامة في الإصرار على إجراء التصويت في موعده.

وتقول حكومة العدالة القانون، إن الاقتراع البريدي، الذي تحاول تنظيمه بدلاً من استخدام مراكز الاقتراع، سيضمن إجراء الانتخابات بأمان، على الرغم من أن مسؤوليها يقولون إن الجائحة لم تبلغ ذروتها في بولندا.

أبلغت بولندا عن 10346 حالة إصابة بفيروس كورونا و435 حالة وفاة.