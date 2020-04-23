كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير: "مروع" عدم قدرة بريطانيا على اختبار مزيد من الأشخاص لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح براندون لويس، وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، بأنه من المروع أن المزيد من البريطانيين لا يخضعون لاختبار فيروس كورونا الجديد COVID-19، قائلًا، إن السلطات تبذل جهدًا استثنائيًا لتحقيق الأهداف.

وقال "لويس" لـ"ITV": "أعتقد أنه من المخيف ألا يمكننا اختبار المزيد من الأشخاص. لهذا السبب ... نرفع من قدرة الأشخاص على الوصول إلى هذه الاختبارات"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "نحن عازمون على التعامل مع هذا"، مشيرًا إلى أنه كانت هناك جهود استثنائية لزيادة اختبار فيروس كورونا الجديد بسرعة.

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تعهدت بريطانيا بإجراء 100 ألف اختبار من طراز كوفيد 19 يوميًا بحلول نهاية الشهر. ولكن تم اختبار أقل من 23000 شخص في أحدث الأرقام اليومية التي نشرت يوم الأربعاء.

وكشف براندون لويس، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني، يتعافى بشكل جيد من مضاعفات فيروس كورونا الجديد COVID-19 الخطيرة وسيعود للعمل قريبًا.

وقال "لويس" لـ"سكاي": "إنه أيضًا في الوقت الحالي، وهو يتعافى تمامًا، ويفعل ما نطلبه من الناس في جميع أنحاء البلاد، وهو يأخذ نصيحة الخبراء الطبيين والأطباء ويفعل ما يفعله الأطباء".