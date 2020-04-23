السعودية والإمارات تعلنان ثبوت رؤية هلال رمضان وأول أيام الصيام غدا الجمعة

أعلنت عدد من الدول، اليم الخميس، عن ثبوت رؤيتها لهلال شهر رمضان.

وقالت السعودية، إن أول أيام شهر رمضان هو يوم غد الجمعة، وهو ما أعلنته كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت.

من جانبها قالت سلطنة عمان، إن رؤية هلال رمضان لم تثبت عندها، معلنة أن أول أيام صيامها هو يوم السبت.