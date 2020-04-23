طنجة.. انهيار جزء من جدار منزل عشوائي في منطقة “مغوغة” دون وقوع إصابات

تسبب انهيار جزء من منزل عشوائي، اليوم الخميس، في طنجة، في حالة من الهلع لدى سكان حي العوينة الموجود في منطقة “مغوغة”، دون أن يخلف إصابات.
وكشف سكان الحي لـ”اليوم24” أن المنزل كان فارغا من السكان، إذ تم بناؤه في الحي بشكل عشوائي، قبل جائحة كورونا، من دون أن يحصل صاحبه على رخصة للبناء من المصالح المختصة.
وطالب السكان السلطات المحلي بالتدخل، من أجل هدم المنزل بشكل كامل، وتشديد إجراءات المراقبة على البناء، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.
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