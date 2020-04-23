“من غير رمي ورود الفضل ليك يعود”.. لطفي بوشناق يغني لجنود كورونا – فيديو

قدم الفنان التونسي، لطفي بوشناق، أخيرا، أغنية للأطباء، و”جنود المجتمع”، الذين يخوضون معركة مواجهة فيروس كورونا.
وقال بوشناق عن أغنيته الجديدة “الجنوب البيض”، إنها تحية للأطباء، والجيش، والأمن، وعمال النظافة، في تونس، تقديرا لهم على مجهوداتهم في زمن الجائحة.
وأضاف النجم العربي في تصريحات صحفية: “لم أستطع عدم التفاعل مع ما يحصل في تونس، والعالم. ومهما قدمنا لهؤلاء، فنحن مقصرون”.
وأصدر بوشناق الأغنية، على قناته بيوتوب، والتي أنجزها من بيته معتمدا على آلة العود، ومبدعا بكلمات تغنت بمجهودات “الجنود البيض”.
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