أولياء التلاميذ يدعون المدارس الخاصة إلى الاعفاء الكلي أو الجزئي من أداء الواجبات الشهرية

تعليق الدراسة بسبب حالة الطوارئ الصحية، التي يخضع لها المغرب، من أجل محاصرة وباء كورونا، لم يمنع بعض المدارس الخصوصية في عدد من المدن المغربية، من مطالبة آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، بأداء الواجبات الشهرية، على الرغم من الظروف الصعبة، التي يعيشه معظمهم بسبب الجائحة.

وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء، وأمهات، وأولياء التلاميذ في المغرب، في بيان لها، أصحاب المدارس الخاصة، إلى “استحضار الظرفية الحرجة، التي تجتازها العديد من الأسر المغربية، بسبب توقفها الاضطراري عن العمل في استخلاص واجبات تمدرس أبنائها”.

واقترحت الفيدرالية المذكورة، في هذا الاتجاه “إبداء المرونة، تناغما مع مؤسسات تعليمة خاصة، اعتمدت الإعفاء الكلي، أو الجزئي من أداء تلك الواجبات في انسجام مع الأجواء التضامنية، التي تعيشها بلادنا”.

ويشتكي عدد من آباء، وأمهات التلاميذ، الذين يدرسون في بعض المدارس الخاصة، من بعض أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية، التي لم تراع الظرفية الصعبة، التي تمر منها العديد من الأسر، لاسيما بعد مطالبات المدارس أولياء التلاميذ من أجل دفع مستحقات شهر أبريل.

يذكر أن بعض المدارس الخاصة عبرت عن تضامنها مع أولياء أمور التلاميذ بإعفائها من أداء الواجبات الدراسية، أو تخفيضها إلى النصف، بعدما أغلقت السلطات جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والخاصة في إطار الاجراءات الاحترازية لمحاصرة وباء “كورونا”.

