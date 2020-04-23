شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 1677 في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.

وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن "مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 46 إصابة، وتم تسجيل 25 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالة وفاة، وبذلك بلغ عدد الإصابات في عموم العراق 1677، فيما بلغ مجموع الوفيات 83 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1171 حالة".

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