- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تعلنان غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك .
وأكدت السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في تمير، مما يعني أن غداً أول أيام شهر رمضان .
فيما أعلنت وسائل إعلام إماراتية ثبوت روية هلال رمضان .
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والإمارات تعلنان غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.