شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تعلنان غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك .

Advertisements وأكدت السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في تمير، مما يعني أن غداً أول أيام شهر رمضان . فيما أعلنت وسائل إعلام إماراتية ثبوت روية هلال رمضان .

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