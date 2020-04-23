ادانة أمريكية فرنسية لإطلاق إيران قمراً صناعياً عسكرياً

الخميس 23 أبريل 2020

أدانت فرنسا، الخميس، إطلاق إيران لقمر صناعي عسكري بواسطة تقنيات تستخدم في إنتاج الصواريخ الباليسيتة والعابرة للقارات.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن هذه الخطوة لا تتوافق مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015.

دعا القرار إيران إلى "الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية، بما في ذلك تلك التي تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

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في السياق ذاته، قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية لرويترز، إن إطلاق القمر الصناعي الإيراني لا يتسق مع الاستخدامات المدنية

والأربعاء، أعلنت إيران أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري، بعد شهرين من فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار، وفي خضم التوتر مع واشنطن.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أنه أعطى الأمر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية "تستفز" السفن الأمريكية في الخليج العربي، في تصريح يأتي بعد حادث بحري جديد بين سفن أمريكية وزوارق لمليشيا الحرس الثوري الإيراني في 15 أبريل/نيسان.

كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر، معتبرا أنه ينبغي محاسبة طهران.