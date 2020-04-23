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التميمي يتسلم مجموعة من قطع الغيار الخاصة بسيارات الدفاع المدني 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 أبريل 2020

تسلم المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الخميس، مجموعة من قطع الغيار الخاصة بسيارات الدفاع المدني، مقدمة من لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس .

 

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وأشاد العميد التميمي بهذا الدعم الذي جاء نظير ماتقوم به سيارات الدفاع المدني؛ من عمل مستمر في تعقيم الشوارع العامة وغيرها من الأماكن، ضمن خطوات مكافحة وباء فيروس كورونا، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت.

 

حضر التسليم عضو لجنة جمع التبرعات الأستاذ خالد غانم، ومدير إدارة الدفاع المدني بساحل حضرموت العقيد سعيد حاج، ومدير إدارة المرور بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري، ومدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي.

 

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