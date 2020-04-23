شكرا لقرائتكم خبر عن غداً الجمعة غرة شهر رمضان في الإمارات والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، برئاسة سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك في الإمارات.



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