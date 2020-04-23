رئيس الوزراء المصري : إذا تزايدت إصابات كورونا سنتخذ إجراءات أشد قسوة

الخميس 23 أبريل 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على السماح للمطاعم بخدمات الدليفرى طوال الأسبوع.



وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يتم متابعتها يوميا لحظة بلحظة، واستطرد: "لاقدر الله إذا حدث تزايد في الإصابات سنتخذ إجراءات أشد قسوة من الإجراءات الحالية، فالموضوع مرتبط بسلوكيات المواطنين".

وذكر رئيس الوزراء: نراقب الأوضاع أسبوعيا ونتحرك كحومة بأسس علمية واضحة ، موضحا إنه يتم دراسة كافة الأوضاع والسيناريوهات المتعلقة بالإقتصاد المصرى ما بعد كورونا ومنها قطاع السياحة الداخلية.

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ولفت إلى إنه سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثانى من شهر رمضان.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أن الحكومة قررت عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم ،واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية