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الدول العربية التي أعلنت غداً أول أيام شهر رمضان

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أعلنت كل من والإمارات ومصر ولبنان أن غدا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر.
وقالت المحكمة العليا في السعودية: "تقرر أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري الهلال، الخميس، الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.


وسبق أن أعلنت مصر والعراق ولبنان، أن الخميس المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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