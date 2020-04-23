الدول العربية التي أعلنت غداً أول أيام شهر رمضان

وقالت المحكمة العليا في السعودية: "تقرر أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري الهلال، الخميس، الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.



وسبق أن أعلنت مصر والعراق ولبنان، أن الخميس المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.