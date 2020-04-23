الدول العربية التي أعلنت غداً أول أيام شهر رمضان

أعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر ولبنان أن غدا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر.
وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري الهلال، الخميس، الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وسبق أن أعلنت مصر والعراق ولبنان، أن الخميس المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.
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