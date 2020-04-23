مكتب السيستاني: غداً مكمل لشعبان والسبت اول ايام رمضان

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الخميس، أن غد الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان، و أن يوم السبت هو الأول من شهر رمضان. وقال مكتب المرجع الاعلى في النجف ببيان تلقت السومرية نبيوز نسخة منه، إن "يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان، و أن يوم السبت الموافق ( ٢٥ / ٤ /٢٠٢٠ م ) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤١ للهجرة".



يشار الى أن ديوان الوقف السني اعلن امس الاربعاء ان اليوم الخميس هو مكمل شهر شعبان وغدا الجمعة اول ايام شهر رمضان.

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