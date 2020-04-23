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إلى ماذا سنفتقد في رمضان هذا العام بسبب كورونا؟

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سيأتي شهر رمضان المبارك هذا العام "هادئا"، على غير عادته، حيث يشهد العالم إغلاقاً كبيراً بسبب تفشي فيروس المستجد، الذي سيقضي على مشاهد رمضان المعروفة.
وعادة ما يشهد شهر رمضان مظاهر حيوية بين الصائمين، ما بين الأمور الروحانية والاجتماعية، ولكن كورونا سيجبرنا على صيام رمضان مختلف هذه المرة، خال من أبرز هذه المظاهر.

الصلاة
الصلاة في المساجد، وخاصة صلاة التراويح، تعتبر من الظواهر البارزة في شهر رمضان، ولكن إغلاق المساجد، لمكافحة كورونا، سيجبر الصائمين على الاكتفاء بأداء الصلاة في البيت.


التجمعات العائلية
 لن يشهد رمضان أحد ابرز مظاهره، وهي التجمعات العائلية الكبيرة، وتجمعات الإفطار بين العائلة والأصدقاء، وذلك بسبب القوانين الصارمة التي تفرض على الجميع البقاء في المنزل.

خيم رمضان الإنسانية
 من مظاهر رمضان الإنسانية الجميلة، خيم الإفطار المجاني للفقراء، التي تقيمها منظمات خيرية عديدة. هذه الخيم لن يتم إنشاؤها هذا الشهر، منعاً للتجمعات.

 

 

سهرات السحور
 ترتفع وتيرة الحياة مساء في رمضان، بين الصائمين، حيث يقبل الكثيرون على ارتياد المقاهي والمطاعم، التي تقيم سهرات السحور المتأخرة. هذه السهرات ستتحول إلى وجبات سحور داخل المنزل، بين أفراد العائلة.

الفعاليات
كما يشهد الشهر الفضيل عدداً من البطولات الرياضية، التي تقام عادة في ليالي رمضان، وتسمى "بالبطولات الرمضانية"، بين الفرق الشعبية بكرة القدم في العالم العربي، ولكن الملاعب ستكون خالية تماماً هذا الشهر.

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اكتظاظ محلات الحلويات
 ويقبل الصائمون على محلات الحلويات بشكل كبير خلال شهر رمضان، ولكن هذا الإقبال سيقل كثيراَ، وقد يتلاشى تماماً، مع حظر التجول المفروض في العديد من الدول، ومع اختفاء التجمعات العائلية.

 

 

 

مسلسلات رمضان

ولن يشهد شهر رمضان أعمالاً فنية بالحجم المعتاد، بسبب توقف تصوير العديد من المسلسلات في الدول العربية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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