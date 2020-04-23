محافظ النجف يطالب الأهالي بإلغاء الشعائر والتجمعات في رمضان

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، أهالي المحافظة بإلغاء الشعائر والتجمعات في شهر رمضان.
وقال الياسري في كلمة له وجهها إلى أبناء محافظته، تلقت الخليج 365 نسخة منها، "نطالبكم بإلغاء الشعائر والتجمعات خلال شهر رمضان".
وأضاف الياسري، "سيكون هناك فتح جزئي لبعض مناطق الحي الصناعي وحي الحرفيين، فضلا عن بعض المحال التي لا تشهد اختلاط".
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