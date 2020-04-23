محافظ النجف يطالب الأهالي بإلغاء الشعائر والتجمعات في رمضان

وقال الياسري في كلمة له وجهها إلى أبناء محافظته، تلقت الخليج 365 نسخة منها، "نطالبكم بإلغاء الشعائر والتجمعات خلال شهر رمضان".

وأضاف الياسري، "سيكون هناك فتح جزئي لبعض مناطق الحي الصناعي وحي الحرفيين، فضلا عن بعض المحال التي لا تشهد اختلاط".