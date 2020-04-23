مصدر: سحب ترشيح حارث محمد حسن لوزارة الخارجية

افاد مصدر مطلع، الخميس، بسحب ترشيح حارث محمد حسن لوزارة الخارجية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم سحب ترشيح حارث حسن لمنصب وزير الخارجية في الحكومة المقبلة".
وكان حسن قد تم طرح اسمه كمرشح لمنصب وزير الخارجية في حكومة مصطفى الكاظمي.
يشار الى أن نائب رئيس البرلمان بشير الحداد أكد، اليوم الخميس، أن تحديد جلسة منح الثقة مرهون بوصول أسماء الكابينة الوزارية للمجلس.
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