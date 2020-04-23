صلاح الدين تسجل اصابة جديدة بفايروس كورونا

وقال خليل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ظهور الاصابة الثانية بفايروس كورونا في محافظة صلاح الدين وهي لاحد منتسبي الحشد الشعبي اللواء التاسع في قضاء الدور، يسكن البصرة/قضاء ابو الخصيب"، مشيراً الى انه "تم نقله الى ردهة العزل في مستشفى صلاح الدين العام".

وكان محافظ صلاح الدين اعلن، اول امس الثلاثاء، عن خلو المحافظة من فايروس كورونا.