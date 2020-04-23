السعودية تعلن رؤية هلال شهر رمضان

أعلنت لجان تحري هلال رمضان في المملكة السعودية ، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم. وأفاد مرصد المجمعة الفلكي برؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس، وينتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة. وكانت لجان التحري في المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.



ويصادف بشهر رمضان هذه السنة تفشي وباء ويصادف بشهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

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