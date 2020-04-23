تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في نينوى

أعلنت دائرة صحة نينوى، الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد شفاء ٥ إصابات نينوى تعود إلى القائمة بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد أفراد القوات الأمنية".

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