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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قادة الإمارات يهنئون نظرائهم في الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
هنا قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرائهم في الدول العربية والإسلامية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.
وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة و السعادة و لشعوبهم المزيد من التقدم و الرخاء و لأمتنا العربية والإسلامية العزة و المجد و الرفعة.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.
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