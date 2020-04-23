شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية والإمارات تعلنان غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك .



وأكدت السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في تمير، مما يعني أن غداً أول أيام شهر رمضان .

فيما أعلنت وسائل إعلام إماراتية ثبوت روية هلال رمضان .

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