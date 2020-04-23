شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غداً الجمعة غرة شهر رمضان في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، برئاسة سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك في الإمارات.



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