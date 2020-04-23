امرأة وشقيق زوجها و7 أشخاص ضحايا جريمة هزت لبنان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser جريمة بشعة راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم 6 سوريين تهز لبنان.. وفيديو للجثث منتشرة في شوارع بلدة لبنانية

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