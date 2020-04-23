مراقبو حماية المستهلك جالوا في عكار وسطروا ضبطا بحق سوبرماركت

تابع مراقبو ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ جولاتهم لمراقبة ​الاسعار​ وضبطها والحد من عمليات الغش في كل المناطق العكارية.



وجالت المراقبة امال الحاج بمؤازرة من عناصر مديرية امن الدولة في محافظة عكار في المحال التجارية والسوبرماركت في قرى وبلدات: شدرا، مشتى حسن، مشتى حمود والبقية في منطقة وادي خالد الحدودية، حيث تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لعدم التزامه بوضع التسعيرة على الاصناف التي يبيعها.

من جهة ثانية، جال فريق من وزارتي الاقتصاد والزراعة في قضاء حاصبيا على المحلات، للتأكد من لائحة الاسعار المعتمدة في محلاتهم ومسالخهم وعدم رفع السعر عشوائيا، وذلك تطبيقا لمقرارات مجلس الوزراء بتحديد أسعار الخضار و الدجاج

